نيكول سابا تطلّ بعفوية على أنغام فيروز-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو جديد لها يظهر استماعها لأغنية "​طريق النحل​" للسيدة ​فيروز​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت نيكول بشكل عفوي وعلى طبيعتها وهي تتفاعل مع الأغنية.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، الا ان اللافت هو الغائها خاصية التعليقات على الفيديو.

الجدير ذكره ان نيكول سابا نشرت مؤخرا صورة لتمثال السيدة العذراء، ورجت نيكول ان نتخطى هذه المرحلة الصعبة، ودعت لشفاء المرضى والحماية من فيروس كورونا.

وعلّقت نيكول على الصورة قائلة: "نتضرّع إليك يا "عذراء" كي نتخطّى هذه الأزمة ولكي تشفي جميع المرضى وتحمينا من هذا الوباء الشرير".

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