ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الممثلة التركية ​جانسو ديري​ زميلاتها اللواتي ينشرن على حساباتهنّ الخاصة صورًا جريئة في ​شهر رمضان​، ودعتهنّ لإحترام مشاعر المسلمين، وتأجيل نشر هذه الصورة لبعد رمضان، مشيرة الى انه شهر للصلاة والصوم والعبادة لا لعرض الأجساد.

واستغربت جانسو من عدم تأثر الممثلات من الإنتقادات اللاذعة التي يتلقونها من الجمهور الذي كان سببا بشهرتهنّ على حدّ قولها.

الجدير ذكره ان جانسو ديري فشلت فشلا ذريعا مؤخرا بمسلسلها "فرحات وشيرين" الذي توقّف بسبب عدم استطاعته جذب الجمهور، وكانت جانسو قد بنت عليه في السابق آمال كبيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جانسو ديري تهاجم زميلاتها: "شهر رمضان للعبادة لا لعرض الأجساد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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