وفاة إعلامية سورية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الاعلامية السورية ​مها الخطيب​ اليوم الإثنين في المانيا، وذلك بعد معاناة طويلة مع ​مرض السرطان​، وقد نعاها عدد من زملائها، من بينهم: الإعلامية السورية في قناة الجزيرة ​صبا مدور​ التي كتبت على صفحتها الخاصة: "وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب ...رحمة الله عليك يا مها..برحيلك لديار الحق نفقد صوتاً حراً في الإعلام وشعاعاً منيراً بين أهلنا في سوريا..تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احتراماً.. أسكنك الله فسيح جناته.. و الصبر للعائلة الكريمة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

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