بديع أبو شقرا: "جرمُه أكبر وخيبة أمل الناس فيه اكبر بكثير"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ ان النظام السياسي اللبناني يجب ان يسقط، والنظيف فيه قبل الفاسد، معللا ذلك انه اما سكت أو لم يستطع فعل أي شيء.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "على هذا النظام الحاكم ان يسقط بأكملِه، النظيف منه قبل الفاسد، لأنه إما سكت او لم يقدر ان يفعل شيئاً. فبالتالي جرمُه أكبر وخيبة أمل الناس فيه اكبر بكثير" .

الجدير ذكره ان بديع أبو شقرا كان قد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من الطبقة السياسية، مشيرا الى ان الذي تديّن الأموال من الدول الأخرى يُرجعها من جيبه، لا من جيب المواطن اللبناني.

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