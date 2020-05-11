ما هو أوّل أمر ستفعله ريهام عبد الغفور بعد الحجر المنزلي؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ​ريهام عبد الغفور​ عن الحجر المنزلي، واتباعها التدابير الوقائية لمحاربة ​فيروس كورونا​.

وكشفت ريهام انها كانت تتوقع عام 2020 عاما سعيدا خالي من المصائب، قائلة لبرنامج "نجوم في الحجر" مع إيناس سلامة عبر إذاعة إنرجي: "طلعت سنة تخوف".

واشارت الى ان الحجر المنزلي قلل من رؤيتها لوالديها، قائلة: "فترة الحجر خلتني أقعد مع جوزي وأولادي فترة أطول، لكن مبقتش أشوف والدي ووالدتي كتير.. كمان خلتني أرجع أعمل أكل لأني بقالي فترة طويلة مش بعمل أكل خالص.. رغم إني بحب الطبخ قوي".

واضافت ريهام: "بعد فترة الحجر أول حاجة هعملها إني هشوف أبويا وأمي كتير وهسافر معاهم لأني الفترة دي مش عارفه أشوفهم زي الأول.. وهرجع ألعب رياضة وانتظم في الجيم تاني".

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