كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر المهن التمثيلية تخاطب "الصحفيين": غادة عبدالرازق لم تتطاول على طارق الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خطابًا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردًا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي، بخصوص ما نُسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية في خطابه عن أن أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، وأكد نص الخطاب أن الفنانة المذكورة لم تصرح أبدًا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدًا.

وكان قد أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبدالرازق، لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي؛ للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

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وقال الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة:"الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقي المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبدالرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبدالرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوى اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسئ إليه، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.