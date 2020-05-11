بن ستيلر يفجع بوفاة والده النجم جيري ستيلر

متابعة بتجـــــــــرد: توفي الممثل الكوميدي الأميركي جيري ستيلر، يوم الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما، لأسباب طبيعية.
وكان نجله النجم الكوميدي بن ستيلر، هو من شارك هذا النبأ الحزين مع متابعيه على تويتر.
وغرد بن ستيلر كاتباً: “إني حزين للغاية بإعلاني عن وفاة والدي جيري ستيلر، الذي رحل نتيجة أسباب طبيعية”.
وأضاف: “لقد كان أباً وجداً عظيماً وزوجا متفانياً لوالدتي آن لـ 62 عاماً سنفتقده بشدة، أحبك يا أبي”.
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