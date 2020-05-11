الإمارات تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات.. وإجمالي المتعافين 5381 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت حكومة الإمارات، الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث أجرى القطاع الصحي 26.763 فحصا جديداً ساهمت في الكشف عن 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليصل الإجمالي إلى 18.878 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء في الإمارات ارتفع إلى 5.381 حالة بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراضه وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 201.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي تم الكشف ضمن الحالات الجديدة عن إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهم لأداء صلاة التراويح، ما تتسب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة والحجر على باقي أفراد الأسر.





Advertisements

من جانبها، أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل إقامة التجمعات العائلية.



وأوضحت أن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم يمثل تحدياً كبيراً وهو تحد أيضاً لكل شخص منا يتطلب منا التعامل مع الآخرين على أننا مصابون بالمرض وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أن عدم ظهور الأعراض لدى الأشخاص لا يعني بالضرورة خلوهم من الإصابة لكنهم قد ينقلون العدوى لمن حولهم خلال هذه الفترة دون علمهم.

وأكدت أهمية التركيز على فئة مهمة في المجتمع تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كالسكري، وأمراض القلب والشرايين، أو كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة، لأنهم الفئة الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض.

وقالت الحوسني إنه من المهم في التعامل مع هذه الفئة تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتها، منها ارتداء الكمامات عند زيارتهم و الحفاظ على مسافة آمنة عند التعامل معهم وتجنب الاتصال المباشر، والاكتفاء بإلقاء السلام من بعيد.

وكذلك الاهتمام بالنظافة الدورية، ويشمل ذلك تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرا مثل الأبواب، الهواتف ومفاتيح الإنارة، إلى جانب نظافة الأيدي بشكل مستمر وغسلها بالماء والصابون.