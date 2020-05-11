السعودية فايزة المطيري تنشر أول فيدو لها من زفافها داخل الكنيسة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الناشطة السعودية فايزة المطيري، المرتدة عن الإسلام، مقطع فيديو لأول مرة يوثق حفل زواجها الذي أقامته داخل كنيسة، والتي كانت قد أعلنت عنه في شهر مارس الماضي.

واكتفت المطيري عند الإعلان عن زفافها قبل شهرين بنشر صورتين ظهرت في إحداها بفستان زفاف نسقته مع تاج على الرأس مع صليب، وعلقت: "شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف".

وتعرضت الناشطة السعودية المقيمة في كندا لانتقادات عدد من المتابعين بسبب إعلان زواجها داخل الكنيسة، في وقت تلقت فيه التهاني والتبريكات من غيرهم أيضا، متمنين لها حياة سعيدة.

وتعرف المطيري نفسها عبر حسابها في موقع "تويتر" كناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان و"مسلمة سابقة".

وكانت فايزة المطيري قد نشرت تغريدة في بداية العام الجاري تتضمن صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في السعودية على ما يبدو، والثانية ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب على شكل قلادة بشعر مكشوف.

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وأعلنت الناشطة خلال تعليقها عن خروجها من الإسلام واعتناقها المسيحية قائلة: "الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب".

وأشعلت المطيري وقتها ضجة كبيرة عبر موقع تويتر، ورأى بعض المغردين أنها تحاول الاستعراض ولفت الانتباه، وطالب عدد من السعوديين بمحاسبتها، كما دعا آخرون لعدم متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم منحها أي اهتمام؛ لأن هدفها الرئيس هو الشهرة.

وكانت المطيري قد نشرت تغريدة لها تشكر فيها قرار الحكومة السعودية بإغلاق الكعبة في ظل أزمة فيروس كورونا التي يجتاح العالم، واصفة هذا الإجراء بالحكيم من أجل منع تفشي المرض.

وطالبها حينها عدد كبير من متابعيها بالتوقف عن التعليق في الأمور الدينية، مؤكدين أنه لا يحق لها التحدث عن الإسلام والمقدسات الإسلامية بعد إعلانها تغيير دينها.