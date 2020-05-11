صورة توضح فبركة حلقة منة عرفة مع رامز مجنون رسمي

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ منة عرفة خلال حلقتها في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي تظهر فبركة حلقتها.

حيث ظهرت يد منه عرفه وهي دون ربط علي غير العادة مع الضيوف الآخرين التي يعتمد على ربط الضيف علي الكرسي حتي لا يستطيع التحرك أو الدفاع عن نفسه.

وقعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية اليوم لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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