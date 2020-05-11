رد فعل رامز جلال بعد حلقة منة عرفة

شارك الفنان رامز جلال صورة له مع منة عرفة من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق رامز على الصورة قائلا: "الطفلة المعجزة منة عرفة".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "الحلقة كانت مسخرة يا رامز".
وتابعت أخرى قائلة: "البرنامج يجنن يا رامز ".
وأضافت إحدى معجبات رامز جلال "منة كانت فظيعة أوي النهاردة وانت قمر يا رامز" .
يذكر أن رامز قدم العديد من الأعمال الكوميدية، فضلا عن برامجه التى تعتمد فى الأساس على المقالب
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