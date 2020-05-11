حمادة هلال يوجه رسالة لـ منة عرفة بعد وقوعها ضحية لـ رامز جلال

نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة له بصحبة منه عرفة من فيلم " حلم العمر " .

وعلق الفنان حمادة هلال على الصورة قائلا : معلش يا منة عمو رامز مجنون ‏شوية.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه على انستجرام وعلق بعضهم قائلا:

عمو رامز رايحه منه خالص ... البت اتبهدلت صعبت عليا والله.

عندك حق واللهي ف حد يعمل كده ف الصغنن العسل ده.

اه والنبي وبحلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها .

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تدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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