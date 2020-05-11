شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إبداع محمد سامى كمؤلفا ومخرجا لـ"البرنس"..محاولات لابتزازه من مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه محمد سامى كمؤلفا ومخرجا لمسلسل "البرنس"، ، ظهر أحد الهواة الباحثين عن الشهرة، ونسب قصة العمل لنفسه، خاصة بعد الحبكة الدرامية التى قدمها سامى، والتى جعلت الأحداث والمفاجآت فى كل حلقة من حلقات العمل محور اهتمام رواد السوشيال ميديا، مشيدين بالإثارة والأحداث الدسمة والإيقاع السريع لكل حلقة، فضلا عن السيناريو المُحكم والحوار المتميز.

Advertisements

وقدم أحد الهواة شكوى لنقابة المهن السينمائية متهما المؤلف والمخرج محمد سامى أنه حصل على القصة منه، وهو ما نفاه مخرج ومؤلف "البرنس" جملة وتفصيلا، موضحا أنه ينتظر قرار النقابة هو الأخر، لإدراكه أن نقابة مهمة وعريقة مثل السينمائيين والمنتمى إليها تحقق بكل شفافية وموضوعية فى كل الشكاوى المقدمة إليها، ولا تترك مكانا للباحثين عن الشهرة أن يحققوا أغراضهم الغير مشروعة.

يذكر أن مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد سامى، حقق نجاح جماهيرى كبير للغاية منذ بداية عرضه مع إنطلاق شهر رمضان، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر واللبنانية نور وروجينا وإدوارد ودنيا عبد العزيز ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامى وأحمد فهيم وأحمد داش، من إنتاج شركة سينرجى.