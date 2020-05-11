شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو سعد ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو سعد على صفحته إنستجرام صورة من كواليس مسلسل الاختيار برفقة المخرج بيتر ميمى، حيث ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقتين السابقتين واحتل التريند، حيث ذهب مع "المنسى" يجسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.

وعلق عمرو سعد على صفحته إنستجرام قائلا: "اللى يسبق التانى هناك يعلم على الشهيد.. سعدت بمشاركتى معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لوكان صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحية للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وإخواتى أمير كرارة بيتر ميمى حسين عسر، وأنا كضيف شرف استمتعت كل النجاح والتوفيق إن شاء الله".

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وقال عمرو سعد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "لم أتردد لحظة فى مشاركتى كضيف شرف بمسلسل الاختيار، وأعتبر هذا واجب وطنى"، مؤكدا أن العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا وأنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل.

وأضاف: "الفن مدين للوطن بأعمال كثيرة من هذه النوعية التى تخدم الوطن والصالح العام، وهذا يؤكد أهمية الفن وتأثيره ودوره فى المجتمع ورسائله التى تصل سريعا إلى الشعب"، موجها الشكر لكل القائمين على العمل من ممثلين وإخراج وفنيين وعمال وشركة سينرجى المنتجة لهذا المسلسل، مشددا على أن العمل تجربة مهمة جدا، ويجب أن نكرر مثلها فى المستقبل.