شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية القناص "أبو صهيب" الذى جسده الشاب عمرو شعير فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان عمرو شعير في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة فناة on، حيث قدم شخصية القناص الخطر "أبو صهيب الشيشاني - الشهير بالقناص، والذى يعمل لحساب الجماعات التكفيرية في مسلسل الاختيار، الذى تقوم على انتاجه شركة سينرجى.

وقال عمرو شعير، في تصريحات صحفية، إن شخصية أبو صهيب الشيشاني هي تجسيد لشخصية أبو عمر الشيشاني نسبة لكونه شيشاني الجنسية وتربى في جورجيا وانضم لقوات الصاعقة في الجيش الجورجي، وتدرب في القوات الخاصة على النيشان حتى احترفه وأصبح قناصا بارعا، ثم تركه لإصابته بمرض السل، ثم عاد لموطنه الأصلي في الشيشان.

وأضاف أن أبو صهيب الشيشاني كان يحارب الروس مع بلده، وعندما ترك الفكر الجهادي سافر سوريا وليبيا وانضم للجماعات التكفيرية، واستقر في مصر فترة طويلة، وبدأ يشارك في اغتيال عساكر وضباط القوات المسلحة في سيناء عن بعد، إلى أن تمكن الشهيد الضابط أحمد منسي من مراقبته وتحديد موقع ثم القبض عليه.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.



