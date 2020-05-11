شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يشارك في فيديوهات تهنئات عيد الأم بقبلة لزوجته هايلي بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جاستين بيبر، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه منذ أيام لأعياد الأم التي تحتفل بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت من كل عام.

ونشر بيبر صاحب الـ28 عاماً، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

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وظهر بيبر منذ أيام، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جعت اللونين الأبيض والوردي، و قد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي "إنستجرام".



جانب من الفيديو

من جهه أخري أعلنت النجم جاستين بيبر أنه سيطق أغنية جديدة مع واحدة من أهم نجمات الغناء في العالم و هي النجمة إريانا جراند ، حيث أشار أنه المقرر إطلاق هذه الأغنية التي تحمل عنوان "Stuck With U" في 8 مايو المقبل، مع توجيه العائدات إلى مؤسسة First Responder Children Foundation ، لتمويل المنح الدراسية لأطفال و العاملين في مجال الرعاية الصحية ، و لتقديم المساعدات الطبية و المتضررين من الوباء و غيرهم .