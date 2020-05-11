شاهد .. موقف محرج يتعرض له مصور في حلقة رامز مجنون رسمي مع منة عرفة

الإثنين 11 مايو 2020

تعرض أحد مصوري برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي تبثه قناة MBC، لموقف محرج عندما سقط في بركة المياه أثناء محاولة تصويره ردة فعل الفنانة منة عرفة التي كانت ضحية البرنامج هذا المساء .



وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، حيث علق أحدهم: "من حفر حفرة لاخيه وقع فيها"؛ وغرد آخر: "المصور حصل اله صدمة عمره".

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وتأسف مغرد ثالث على سقوط الكاميرا التي وصفها بأنها "غالية الثمن" في الماء.

واعتاد الفنان رامز جلال نصب فخ لضيوفه في نهاية كل حلقة من خلال إسقاطهم في بركة مياه لامتصاص غضبهم.