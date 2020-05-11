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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل النجمة المصرية منة عرفة عقب رؤية رامز جلال لأول مرة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
دخلت النجمة المصرية منة عرفة، في حالة من الصدمة الشديدة، عقب ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم الاثنين من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".
ووقعت النجمة منة عرفة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الاثنين، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.
ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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