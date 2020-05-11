لمناسبة جميلة.. هازال كايا تكشف عن وجه ابنها لأول مرة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة التركية هازال كايا عن وجه ابنها من زوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي لأول مرّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ ولادته في أواخر العام الماضي.

فقد شاركت هازال مع متابعيها على انستغرام لقطة مميزة لها مع طفلها الصغير “فكرت” لمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل فيه في ثاني أحد من أيار في عدّة دول من حول العالم.

ولهذه المناسبة أيضاً، اختارت هازال كايا أن ترفق الصورة الأولى بصورة ثانية لها مع والدتها من طفولتها.