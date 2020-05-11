محمد المجذوب يكشف عن مفاجأته للجمهور في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم السوري محمد المجذوب عن مفاجأة مميّزة لمتابعيه، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك، لتكون بمثابة هدية منه للجمهور.

وأعلن المجذوب عن هذه المفاجأة عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، حيث نشر صورة جديدة له وأرفقها بتعليق جاء فيه: “هدية العيد إلكن غنية جديدة..”.

وكان محمد المجذوب قد أصدر في صيف 2019 أغنية “كرامة مرا” من كلمات علي المولى، ألحان جاد القطريب وتوزيع جيمي حداد وحققت نجاحًا كبيرًا وأكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.