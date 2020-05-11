لجين عمران تثير الجدل بفيديو من داخل الحمام

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لانتقادات شديدة على مواقع التواصل بعدما أثارت الجدل بفدييو جديد لها وهي برفقة أشقائها أمام باب الحمام.

وبدت لجين شديدة الحماس وهي تكشف عن المفاجأة التي اعدتها لأشقائها الذين كانوا يقفون أمام الباب، ثم طلبت منهم الدخول إلى الحمام لـ يتفاجؤوا بالمرحاض وهو يضيء في العتمة بعدة ألوان.

لجين تعرضت لانتقادات كثيرة خاصة أن هناك من وصف الفيديو بالتافه والمقرف خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الناس حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا.