يوسف الخال يُثير الجدل بعد وصف كورونا بهذه الكلمة

أثار النجم اللبناني يوسف الخال الجدل بمنشور غامض عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث لفت أن الهبوط على القمر أكبر كذبة جماعية، تماماً ككذبة كورونا.

وكتب “الخال”: “الهبوط على القمر أكبر كذبة جماعية.. تماماً ككذبة كورونا.. الذي افتعل تلك المشكلة يملك الحلّ لخلق وتكوين وإبداع نظام عالمي جديد ٢٠٢١.. الصراع أصبح بين ساكني الأماكن البعيدة في السماء وبين ساكني الأرض”.

مع العلم ان فيروس كورونا حصد أكثر من ثلاثة ملايين إصابة، هذا بالاضافة الى أكثر من 300 الف وفاة حول العالم.

نذكر أن يوسف الخال يطل خلال شهر رمضان في مسلسل “لو ما التقينا” وهو من بطولته الى جانب سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية، كتابة ندى عماد خليل، واخراج ايلي الرموز.