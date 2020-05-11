كيفن هارت وزوجته يكشفان عن مفاجأة مذهلة بصورة

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May 11, 2020
كشف النجم كيفن هارت عن انتظاره طفلة جديدة من زوجته إنيكو باريش وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في أميركا.
كيفن وإنيكو لديهما طفل يدعى “كينزو” يبلغ من العمر عامين، والآن ينتظران مولودهما الثاني في آذار/مارس.
وقد نشر هارت صورة لطيفة تجمعه مع اولاده الثلاثة وزوجته التي بدت متقدمة في حملها.
نشير ان “هارت” كان قد تزوج من الممثلة الكوميديّة توري هارت عام 2003، وانفصل الزوجان لحقاً بعد أن أنجبا طفلين هما هيفين ليف وهيندركس، لاحقاً تزوج هارت من إنيكو باريش.
أخر أعمال كيفن هارت فيلم “Jumanji: The Next Level” وقد طرح الفيلم في دور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضي. يشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمي نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
نشير أن الممثل كيفن هارت كان قد أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة مروع في لوس انجلوس في سبتمبر 2019.
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