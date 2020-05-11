النجمة هيفا وهبي تتعرّض لسرقة من نوع آخر

حذرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي المتابعين من فتح روابط غريبة مرسلة من قبلها وذلك عبر تطبيقي انستغرام ومسنجر. مؤكدة في الوقت نفسه عن هوية المصدر الذي قام بهذا العمل الخبيث.

واتخذت هيفا من الستوري الخاص بها عبر موقع إنستغرام منبراً لتحذر المتابعين بمنشور جاء فيها: “ما حدا من الفانز أو الأصدقاء يفتح لينكات غريبة تُرسل على DM ومسنجر، لأنه هناك حملة لينكات مخصوص لتهكير هواتفكم والاستيلاء على محتواها وأكيد مفهوم مين مصدرها”.

نذكر ان هيفا وهبي كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

واتهم محامي هيفا، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.