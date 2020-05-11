شريهان ونيللي كريم….واطراءات متبادلة

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May 11, 2020
عبّرت النجمة المصرية شريهان عن حبها لمواطنتها الممثلة نيللي كريم وذلك بعدما خصتها بتغريدة تضمنت دعاءً لها ولأولادها.
وكتبت شريهان: “أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر… نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً.”
لترد نيللي عليها بالقول: “من نعم ربنا انك تصحي الصبح على دعاء من شخص تحبه”.
نذكر أن “كريم” تطل خلال شهر رمضان بمسلسل كوميدي يحمل عنوان “بـ 100 وش” وتحصد اصداءً ايجابياً حول دورها بالاضافة الى العمل.
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