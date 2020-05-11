روجينا: جسدت شخصية "فدوى" البرنس في بيتي.. وبناتي كرهوني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية روجينا، إنها تعشق شخصية فدوى التي تجسدها في مسلسل "البرنس" الذي يعرض هذا العام في السباق الرمضاني وذلك بسبب الظلم الذي تعرضت له على الرغم من كونها تاجرة مخدرات إلا أنها كثيرا ما تستعطفها بشدة، مؤكدة أنها تعتبر "فدوى" أول بطولة مطلقة لها.

وأضافت روجينا في تصريح لـ"فوشيا"، أنها صدمت من السيناريو الذي عرضه عليها المخرج محمد سامي بسبب كمية الشر الموجودة في الشخصية، خاصة وأن هيئة جسمها وشكلها لا تكشف على الإطلاق بأنها تصلح تاجرة مخدرات، ولكن ثقة المخرج في موهبتها هو السبب في إقناعها وقبول الدور.

وعن رد فعل بناتها، قالت روجينا :"فدوى سكنت في منزلي لمدة أسبوعين قبل التصوير، حيث إنه فور قبولي السيناريو قررت تجسيد الشخصية في بيتي، الأمر الذي أصاب بناتي بالصدمة لدرجة أنهم كرهوني بشدة بسبب أدائي العنيف معهم، ولكن فور عرض المسلسل أعربوا عن فرحتهم الشديدة بردود فعل الجمهور الإيجابية"، مضيفة "أول مرة بناتي يقتنعوا بيا كممثلة".

كما كشفت روجينا عن كواليس تحضيرها للشخصية، قائلة: "قمت بدراسة الدور بشكل كبير، كل تفصيلة في حياتها، طريقة كلامها وخطواتها وكل ما يتعلق بلهجتها، ثم جسدت الشخصية لمدة أسبوعين قبل التصوير حتى تمكنت منها كلياً، بالإضافة إلى أن المخرج محمد سامي كان دائما يتصل بي ليخبرني عن ستايل اللبس المقرر ارتداؤه والتي غالبا ما تكون العباءة القطيفة".

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وأوضحت أن هذا الدور سيكون نقلة حقيقية في مشوارها الفني، لافتة إلى أنه دور مختلف سيؤدي لتوسيع مساحتها كممثلة وسيجعلها تقدم أدوارا مختلفة تماماً.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.