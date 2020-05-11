شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..كل ما يجب معرفته عن ألبوم باد بانى الجديد "Las Que No Iban a Salir" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي باد باني " Bad Bunny " أن يفاجئ عشاقه ومحبيه خلال تواجدهم بالمنزل بسبب الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم و اطلق باني البالغ من العمر ( 26 عام ) البوم غنائي جديد. ماذا عن البوم باد باني الجديد ؟ ماذا عن البوم باد باني الجديد ؟ اطلق النجم العالمي باد باني البومه الغنائي و الذي يحمل اسم " Las Que No Iban a Salir " بشكل مفاجئ دون أن يعلن أنه بصدد الاعداد لالبوم غنائي جديد . وأشار موقع " رولينج ستون " أن النجم الشهير قام بتسجيل بعض أغنيات الالبوم خلال تواجده بالحجر المنزلي الذاتي .

bad bunny كم اغنية يحتويها البوم " Las Que No Iban a Salir" ؟ كم اغنية يحتويها البوم " Las Que No Iban a Salir" ؟ البوم باد باني الجديد يحتوي علي 10 أغنيات وهم : 1. "Si ella sale" 2. "Más que una cita" 3. "Bye me fui" Advertisements 4. "Canción con yandel" 5. "Pa' romperla" 6. "Bad con nicky" 7. "Bendiciones" 8. "Cómo se siente" (Remix, with Jhay Cortez) 9. "Ronca Freestyle" 10. "En casita" من هم النجوم الذي تعاون معهم باد باني في البومه الجديد " Las Que No Iban a Salir" ؟ من هم النجوم الذي تعاون معهم باد باني في البومه الجديد " Las Que No Iban a Salir" ؟ تعاون باد باني مع عدد من النجوم العالمي في البومه الجديد ، و من ابرزها دون عمر و ياندل و زينون ولينوكس و جاي كورتيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر س و ج..كل ما يجب معرفته عن ألبوم باد بانى الجديد "Las Que No Iban a Salir" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.