شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا فرض بيومي فؤاد موهبته وأثار إعجاب متابعيه بسبب "منعم" في "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من التألق يعيشها الفنان بيومي فؤاد من بوابة شخصية "منعم" في مسلسل "خيانة عهد"، فعلى مدار 17 حلقة مضت من حلقات المسلسل فاجأ بيومي فؤاد متابعي المسلسل بموهبة كبيرة دومًا ما عٌرف بها في تجسيد كل الألوان التمثيلية المختلفة، ولكن ربما ركز البعض خلال السنوات الماضية مع نجاحه في الأدوار الكوميدية الذى يتمكن من لعبها باحترافية، وبالتالي طغت علي تلك النوعية من الأدوار المركبة الذي يقدمها في مسلسل "خيانة عهد" بلمسة مميزة.

ففي شخصية "منعم" يلعب الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل يكتم مشاعر الحب لـ عهد "يسرا"، والتي دومًا ما تظهر عليه أثناء جلساتهما معًا، إلا أنه ومع إحساسه بعدم إتمام الأمر فيتقبل فكرة التواجد في حياتها بأى طريقة حتي لو كان هذا الأمر من بوابة الصديق فقط، وبالتالي يساندها مهما كانت الظروف كما ظهر أثناء مرحلة وقوفه إلي جانبها في محنة ابنها مع الإدمان، ثم تطور الأمر أكثر مع وفاة الابن لتنفجر شخصية بيومي فؤاد بشكل أكبر خلال عدد من المشاهد التي أثارت إعجاب متابعيه مثلما يظهر علي السوشيال ميديا طوال الفترة الأخيرة، ولعل أبرز تلك المشاهد حينما أقدم علي خطوة عمل صدقة جارية علي روح ابن حبيبته في مشهد عزف فيه منفرداً وأبكي المشاهدين، مثلما انعكس في ردود الأفعال مؤخرًا حتي تبدلت نغمة طالما سيطرت علي مهاجميه ممن كانوا ينتقدون فكرة ظهوره فى أعمال كثيرة مشيدين به وبموهبته.

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الخلاصة أن بيومي فؤاد ومثلما يتميز في الكوميديا بمنطقة مختلفة، استطاع أن يضع لنفسه قالبه الخاص أثناء لعب شخصية "منعم"، والتي شهدت تفجر كل ما يمتلك من مواهب ليثبت مثلما جاء في أحد التغريدات ثناء علي دوره: "اللى فات كله كان حمادة يا عم بيومي واللى جاي شكله حمادة تاني خالص"، .. في إشارة إلي أن ما فجره من موهبة كبيرة تجعلنا ننتظر منه أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه اعتاد علي الابداع حينما يقدم تلك النوعية من الأدوار المركبة مثلما حصل حينما شارك في بطولة مسلسل "موجة حارة" بدور لا يقل في تركيبته عما يقدمه حالياً في شخصية "منعم".



بيومي فؤاد