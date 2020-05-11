شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: "أنا عاشق لأعمال محمد صبحى مع لينين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن بهجت قمر، الشاعر والسيناريست، إنه عاشق لأعمال الفنان محمد صبحى، مع لينين الرملى، مشيرًا إلى أن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولجمهوره، قائلاً: "كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

وقال قمر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كانت خسارة له ولينا كجمهور وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

أيمن بهجت قمر

قرر الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر العودة مرة أخرى لكتابة الأغانى بعد قراره السابق بالاعتزال والاكتفاء بكتابة سيناريوهات الأفلام والدراما التليفزيونية، وفى تصريحه لـ"الخليج 365"، قال قمر: "فعلاً كنت قررت الاعتزال والابتعاد عن كتابة الأغانى على الرغم من أن هذه الموهبة والهواية تسرى فى دمى ولكن نظرًا للضغوط التى تعرضت لها من بعض الأصدقاء ونجوم الطرب وزوجتى وأولادى قررت فى البداية أن أصلى صلاة استخارة".

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وأضاف أيمن بهجت قمر مستكملاً: "بعدها استقر على ما أقرر ثم فى الفترة الأخيرة مرت عليا بعض الأشياء قررت بعدها أتخذ قرار العودة، منها وجدت إعلان حسين الجسمى "سُنة الحياة" حقق 28 مليون مشاهدة على يوتيوب، و26 مليون على فيس بوك فى 10 أيام، وشركة المحمول رفعت المديونية اللي عليا ورجعوا لي الخط القديم كل هذه كانت مؤشرات لعودتى، بالإضافة إلى نجاح أغنية مهرجان مع الهضبة عمرو دياب وكلامه عنى وكلامه ليا وتشجيعه".

يذكر أن الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، يعرض له خلال موسم دراما رمضان مسلسل "فلانتينو"، وهو من بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وحمدى الميرغنى وآخرون، وإخراج رامى إمام.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.