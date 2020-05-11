شكرا لقرائتكم خبر عن مش بتضيع وقت.. كيف استفادت بيلى إيليش خلال تواجدها بالحجر المنزى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش قررت أن تكون فترة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار وباء كورونا " covid-19" فترة منتجة فنيا، حيث انتهزت الفرصة وقامت بتأليف إحدى الأغنيات مع شقيقها فينيس، وهو ما أكدته خلال مقابلتها مع زاني لوي، وأكدت أنها تريد الاستفادة من وقت فراغها بالتركيز علي العديد من الجوانب.

فقد أوضحت بيلي أنها عملت مع شقيقها في الاستوديو خلال الأسابيع الأخيرة وتمكنوا من تنفيذ أغنية كاملة، واعترفت بأنها لم تكن تخطط لها، وأكدت أن كلمات الأغنية التى كتبتها كانت تتمنى حقا التعبير عنها.

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وحسب موقع "سوماجنيوز" لم ترغب بيلى فى إرغام نفسها على العمل خلال هذه الفترة على الموسيقى، لكن الآن بعد أن جاء الإلهام نفذت مشروع جديد".

يذكر أن بيلى إيليش أكدت مؤخرا أنها تشعر بحالة من الغضب، وذلك بسبب تداول صور العديد من الأشخاص الذين يتجاهلون أزمة الصحة العالمية المستمرة حاليا بسبب فيروس كورونا، وما زالوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بل يتواجدون في تجمعات كبيرة على الرغم من الدعوات إلى الابتعاد الاجتماعي خوفا من زيادة المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عاما فى حديثها إلى مجلة Dazed، قائلة "لقد رأيت الكثير من الشباب في العالم، في كل مكان، يذهبون إلى النادي أو يذهبون إلى الشاطئ أو يخرجون معا من أجل التنزه، وهو حقا تصرف غير مسئول علي الإطلاق.. من فضلك تحمل المسئولية".