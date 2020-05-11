شكرا لقرائتكم خبر عن مايك فلاناجان يعود لـ عالم الرعب بـ فيلم جديد مستوحى من كتب ستيفن كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "deadline" أن المخرج مايك فلاناجان، مخرج فيلم Doctor Sleep، يعمل على فيلم جديد مستوحى من إحدى روايات ستيفن كينج الرعب، Revival، التى طرحت فى عام 2013، على ان يقوم تريفور ماسى بالإنتاج من شركة Intrepid Pictures، ولن يستقر إلى الان على اسم العمل الجديد أو أبطال العمل، أو موعد مبدئى لـ طرح الفيلم فى دور العرض المختلفة.

سيدور فيلم الرعب الجديد حول إعادة إحياء موتى من قبل القس تشارلز جاكوبس، الىذ عمل كـ وزير في هارلو بولاية ماين، ويشارك هوس سري مع الصبي جيمي مورتون، للقيام بـ تعويذة قوية، والتى سيكون لها عواقب كبيرة، وذلك بعد خمسة عقود من المأساة التي حولت الواعظ ضد الله، وبعد فترة طويلة، يكبر جيمي ليصبح عازف جيتار من الروك، بـ جانب أنه مدمن للهيروين، من ثم يلتقي بتشارلز جاكوبس مرة أخرى، ومن جديد تربطهما معاهدة التى تتجاوز ابتكار الشيطان.

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تم طرح فيلم الرعب Doctor Sleep، في نوفمبر الماضي، وحقق 72 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، فيلم Doctor Sleep من بطولة ريبيكا فيرجسون، يعقوب تريمبلاي، إيوان ماكجريجور، كليف كورتيس، زان مكلارن، بروس جرينوود، إميلي لين ليند، كاريل سترويكن، جوسلين دوناهو، كاترين باركر، تشيلسي تلامبادج.

الفيلم يدورحول قبيلة من البشر تدعى The True Knot التى تسافر كثيرا بحثا عن الأعمال التى توفر لها ما يلزمها من طعام وغيره، ويعلم دان تورانس أن قبيلة The True Knot شبه خالدة، حيث إنها تعيش على "البخار" الذى ينتج عن الأطفال الذين يعانون من مرض يدعى "اللمعان" ويعانون من التعذيب البطئ حتى الموت.

وبعد أن كان يسكن تورانس في فندق Overlook بدأ فى البحث عن طرق تساعده فى التخلص من إرث والده من اليأس وإدمان الكحول والعنف الأسرى، ليستقر فى النهاية بـ مدينة نيو هامبشاير، ويجد مجتمع الذي يدعمه، ويعمل بوظيفة فى دار لرعاية المسنين، حيث يجد أن مرضه بـ اللمعان يساعده فى أن يعطى راحة حتى الموت لكل من حوله، وبمساعدة قط غاضب، يصبح دان تورانس "دكتور سليب".