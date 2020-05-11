شكرا لقرائتكم خبر عن مبيبصش للكاميرا وهو معايا.. صورة جديدة لـ إميليا كلارك مع كلبها "تيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إميليا كلارك، تعلقت بشكل كبير بكلبها "تيد" الذي استضافتها بمنزلها منذ عدة أسابيع، وتحرص بشكل مستمر على مشاركة لحظاتها معه عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وفى مجموعة صور نشرتها النجمة العالمية صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" الشهيرة في GOT، ظهرت فيها وهي برفقه كلبها "تيد" داخل منزلها وتقوم بتعليمه بعض الخطوات الجديدة.

وعلى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة فى شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارة التزاما بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر، الذى فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، وظهرت كلارك وهى تسير بمفردها بصحبة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.

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