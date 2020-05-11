شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأفضل فى صناعة الموسيقى التصويرية والتترات لمسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مثلما تتنوع مسلسلات رمضان ما بين المسلسلات الكوميدية والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية ودراما الخيال العلمي والأكشن والتشويق تنوعت أيضا الموسيقي التصويرية المصاحبة لأحداث كل عمل فالموسيقى التصويرية نصف الصورة السينمائية وأهميتها لا تختلف كثيرًا عن أهمية السيناريو أو الإخراج ، فالموسيقى التصويرية تساهم بشكل كبير في نجاح العمل الفني بل تترك أثرا إيجابيا في نفوس المشاهدين، فتتحكم في انفعالاتهم، وباستطاعتها أن تجعل المشاهدين يبكون وقد تجعلهم يضحكون والمتفرج ينفعل مع المشهد أو الحوار بتحريض من الموسيقى التي تصاحب المسلسل،وحتى في حالات الحب تقود الموسيقى التصويرية مشاعر الناس إلى المشهد، ومتابعة الحوار بالانفعال المطلوب وهنا تأتي أهميتها وقيمتها في العمل .



صناع الموسيقي التصويرية لموسم مسلسلات رمضان 2020

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2020 ظهور جيل جديد من صناع الموسيقي التصويرية بجانب جيل آخر شارك من قبل وكان له أعمال سابقة ومنهم عادل حقي وتامر كراون بتقديم موسيقاهم بأكثر من مسلسل ولكن لدينا الموسيقار هشام خرما يضع موسيقى أول مسلسل خيال علمي مصري "النهاية" لأول مرة ويدخل الموسيقار شادي مؤنس لأول مرة أيضا بموسيقاه في المسلسل التاريخي "الفتوة" للفنان ياسر جلال.



شادي مؤنس

نبدأ بالموسيقار شادي مؤنس الذي وضع ألحان التتر والموسيقي التصويرية لمسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال والمؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي وهو مسلسل يعود بنا للخلف 150 عاما ليتناول حي الجمالية وفترة الفتوات واستطاع شادي أن يعبرعن الحالة العامة للفترة التاريخية ونجح في توصيل المشاعر بموسيقاه في الكثير من المشاهد بمصاحبة حوار الممثلين في المشهد وحينما تشاهد حلقات المسلسل ستجد أثرا في نفسك تركته الموسيقي التي صنعها شادي مؤنس بل في الكثير من المشاهد تضيف بعدا آخر للمشهد .

وبالفعل نجح شادي مؤنس في الحفاظ علي الهوية المصرية في الموسيقي التي وضعها لمسلسل " الفتوة " باستخدام آلات شرقية مثل الدفوف مع أوركسترا في بعض المشاهد الأخرى ولكننا نشعر دائما بأننا أمام موسيقي شرقية خالصة تعبر عن الحالة والحدث داخل العمل التاريخي الذي يتناول موضوع الفتوات في الحارة الشعبية المصرية في حي الجمالية .

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الموسيقار هشام خرما

يقدم أيضا الموسيقار هشام خرما الموسيقي التصويرية لمسلسل " النهاية " للنجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وهذا المسلسل بالتحديد يشكل صعوبة كبيرة في موسيقاه حيث أنه تدور أحداثه بعد 100 عام من الآن وحقق خرما معادل سمعي لكل مشهد بالمسلسل ليكمل ويضيف للمشهد ويصف لنا أحيانا المشاعر بموسيقاه ويعكس الحالة النفسية للممثل ويعبر في كثير من المشاهد عن حالات الصعود والهبوط .



الموسيقار عادل حقي

من ضمن عوامل نجاح مسلسلين " البرنس " لمحمد رمضان و" خيانة عهد " ليسرا الموسيقي التصويرية التي وضعها المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي فقد استطاع التعبيرعن الحالات الانفعالية المختلفة لشخصيات العملين اللذين يشتركان معا في موضوع خيانة الأخوات لبعضهما البعض فمحمد رمضان أشقائه يخونه ويحاولون قتله وفي مسلسل " خيانة عهد " يخون يسرا شقيقتها حلا شيحة وشقيقها خالد سرحان ويتآمران ضدها ويقتل ابنها الوحيد ويمتلأ المسلسلين بمشاهد عديدة تحمل حالات نفسية وشعورية معقدة نجح عادل حقي في تجسيدها بموسيقاه التي لم تعد مجرد خلفية موسيقية للمشاهد، ولكنها تعبر كما يعبر الممثل، أو تتواكب مع حركته وانفعالاته وانكساراته وغيرها من الحوارات التي تدور في مشاهد العمل، وهذا يدل علي أن عادل حقي كان مدركاً لأدواته ويتمتع بخيال واسع وإحساس فطري، لأن المؤلف الموسيقي لا يؤلف بإحساس لمخاطبة وجدان الناس فقط، بل لأنه محكوم بسيناريو ومشاهد وحوار وانفعالات على مستويات مختلفة ولذلك نجح حقي في التعامل معها كما يجب".



الموسيقار تامر كروان

كثيرة المسلسلات الكوميدية ولكن تتر وموسيقي مسلسل " بـ 100 وش " لنيللي كريم وآسر ياسين كانت الأفضل فالتتر بعنوان " مليونير " غناء فريق المدفعجية وكلمات شيندي وكنكا وتلحين ديزل وتوزيع المدفعجية ومهندس الصوت أسامة طارق والإشراف العام علي الاغنية لأحمد كراكيب ، وتلك الأغنية من أنجح أغاني تترات مسلسلات رمضان الكوميدية لما تصنعه من حالة بهجة وفي نفس الوقت تمنح المستمع لها البسمة ولذلك فهي أضافة للعمل الكوميدي وأصبحت بمجرد سماعها تتذكر مشاهد كثيرة في المسلسل ، اما الموسيقي التصويرية لتامر كروان داخل أحداث المسلسل فقد صنع بها ايقاعا كوميديا موازيا للأحداث فلا يمكن الاستغناء عنها داخل المسلسل فهي تتماشي مع إيقاع كل مشهد .

ويقدم تامر كروان أيضا الموسيقي التصويرية لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والذى يتناول قصة حياة بطل وأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد المنسى وهذا المسلسل له طابع خاص ولذلك كانت الموسيقي التصويرية له أيضا ذات طابع خاص ومميز وأحد عناصر نجاح العمل فقد استخدم كروان "أوركسترا" كاملة يتكون من 70 عازف وعازفة، واستخدم آلات شرقية وغربية والمسلسل يحمل الكثير من التيمات الموسيقية ما بين الحزينة والملحمية والعنيفة فهو يحمل لحظات إنسانية وبه معارك وبه مشاهد أكشن ولذلك فهو متنوع في الحالات الشعورية ونجح كروان في تجسيدها كلها بموسيقاه ليضيف لكل مشهد حالة فجعل المشاهدين يبكون ويتأثرون ويتابعون بعض المشاهد بشغف .



الموسيقار محمد شاشو

من التترات المميزة أيضا تتر مسلسل " القمر آخر الدنيا " للفنانة بشري " كوم قش " وهو من تلحين وتوزيع محمد شاشو كما يضع شاشو الموسيقي التصويرية للعمل وهي أحد اهم عناصر نجاح العمل خاصة ان شاشو صنع تيمة موسيقية حققت انتشار كبير علي السوشيال ميديا ونالت إعجاب الكثيرين من متابعي العمل كما أنه ينوع داخل المسلسل التيمات ما بين الحزن والفرح والغضب والكوميديا ايضا وهو من المؤلفين الموسيقيين الذين يحملون دائما الجديد في عالم الموسيقي وله تجارب إبداعية مميزة دائما .

هؤلاء هم الأفضل في وضع موسيقي تصويرية مؤثرة تضيف للعمل وتترك أثرا إيجابيا في نفوس المشاهدين بل أنها تحرض أحيانا المشاعر وتقود المشاهد لمتابعة الحوار بالانفعال المطلوب وهنا تأتي أهميتها وقيمتها في العمل .