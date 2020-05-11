شكرا لقرائتكم خبر عن فال كيلمر يكشف عن سبب توقفه عن لعب دور "باتمان".. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل الأمريكى فال كيلمر أنه ابتعد عن أداء دور باتمان، بعد عرض فيلم Batman Forever، الذى طرح فى عام 1995 بسبب شعوره بأن الشخصية غير مهمة للمتابعين، حيث قال كيلمر "لقد كنت فى أحد أيام تصوير العمل وطلب منى أن أبقى بـ ملابس باتمان لمدة إضافية بعد الانتهاء من التصوير، بسبب وجود زوار فى لوكيشن العمل الذين يريدون التصوير مع باتمان شخضيا، ليجد أن الزوار لم يعيروه اهتماما كبيرا كما توقع، لكنهم ركزوا أكثر على مكان التصوير والمعدات التى تستخدم فى تصوير الفيلم".

وأضاف كيلمر "لذلك لم تقف شخصية باتمان من بعدى، حيث قام بـ أدائها العديد من الممثلين الأخرين"، فيلم Batman Forever من بطولة توم لى جونز و جيم كارى و نيكول كيدمان، وغيرهم، ويدور الفيلم حيث يتحد عدوا باتمان وهما "ذو الوجهين " و رجل الألغاز" لمحاربة باتمان، وتجسد فيه نيكول كيدمان دور حبيبة باتمان، ويجسد توم لي جونز دو الرجل ذو الوجهين، ومن إخراج جويل شوماخر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "".

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لدى كيلمر تاريخ طويل فى السينما العالمية، وينتظر طرح أحدث الأعمال التى يشارك فيها Top Gun: Maverick، الذى كان من المقرر أن يطرح فى يونيو المقبل، لكن تم تأجيله إلى ديسمبر من العام الجارى.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.