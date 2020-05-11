شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة البوب كاتى بيرى تشارك جمهورها بالظهور الأول لطفلها فى المجهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة البوب العالمية كاتى بيري، على مشاركة جمهورها بالظهور الأول لطفلتها تزامناً مع يوم عيد الام الذي تحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مقطع فيديو من خلال اجرائها للمجهر بالموجات الفوق صوتية.

ونشرت نجمة البوب البالغة من العمر 35 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للظهور الأول لطفلتها وظهور أصبعها في المجهر، وطالبت متابعيها بضرورة البقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتهنئة بعيد الأم.

وخطفت النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر (35 عام) أول أمس الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في "SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 “، حيث قدمت عددا من أشهر اغنياتها التي يعشقها جمهورها.

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خلال الحدث، تحدثت كاتي عن حملها قائلة " أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات".. كما أنى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة.. فأنا عادة على الخروج لأغلب الوقت "، ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات فقالت: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية. وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم “.

يذكر أن كاتي بيري أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل " Daisies" وقد قررت بيري البالغة من العمر ( 35 عام ) أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري، و أغنية " Daisies " هي واحدة من أغنيات البوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم " KP5 " والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا ، وقد نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة " Daisies " حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور.