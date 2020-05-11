شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل زفافهما بسبب كورونا.. إيما ستون تتزوج سراً من مؤلف SNL "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار ظهور النجمة العالمية إيما ستون، خلال البث المباشر المشترك الأخير، جمهورها ومتابعيها بصدمة كبيرة، بسبب ارتدائها لخاتم الزفاف، بالرغم من تأجيلها لحفل الزفاف الذي كان من المقرر له في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وسرعان ما تداولت منصات السوشيال ميديا والإعلام، صور النجمة العالمية وهي ترتدي خاتم الزفاف في البث المباشر، مما جعل جمهورها يفترض زواجها سراً من صديقها الكاتب والمخرج ديف مكاري، بعد الغاء زفافهما بسبب كورونا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 31 عاماً، ظهرت في البث المباشر عبر قناة Reese Witherspoon x Hello Sunshine، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي ترتدي خاتمها اللؤلؤي الضخم، وهو ما اثار ضجة كبير حول زواجها سراً من صديقها الذي أعلنت عن ارتباطهما في ديسمبر 2019 بخطبتهما.





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ويحتوي خاتم الخطوبة الذي ظهرت به ستون في ديسمبر، على لؤلؤة ثمانية ملليمترات في وسطها محافظة بماسات صغيرة من قبل مصمم الماسات الشهير كاتاوكا في طوكيو، بالإضافة إلى حزام من الذهب الأبيض عيار 18 مرصع بالألماس، ويبلغ قيمته حوالي 4780 دولارً.

وبدأت علاقة ايما وماكارى، منذ عامين، حيث ارتبطا عاطفيا في شهر نوفمبر من عام 2017، عندما تم رصدهما سويًا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنه من المحتمل أنهما قد بدآ منذ ديسمبر 2016، عندما استضافها برنامج "Saturday Night Live" الذي يعمل به خطيبها لتكون مُقدّمة إحدى حلقاته، فإيما من المشاهير الذين يُفضّلون إبقاء حياتهم الخاصّة بعيدًا عن الأضواء.