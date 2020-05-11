شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ترد على شريهان: من نعم ربنا انك تصحى الصبح على دعاء حد بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نيللى كريم، عن سعادتها الكبيرة بدعاء النجمة القديرة شريهان لها وتمنياتها بالنجاح والخير والسعادة لها ولبناتها وأسرتها، قائلة: "من نعم ربنا أنك تصحى الصبح على دعاء من شخص بتحبه".

وكانت النجمة شريهان، غردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أن يُقال اسمك فى دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر.. نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هى وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً، اللهم إنى أحبها فيك.. احفظها يارب العالمين واحميها بعينك التى لا تغفل ولا تنام أبداً".

وردت نيللى، عبى دعوة شريهان، عبر ستورى حساب انستجرام، قائلة: "من نعم ربنا أنك تصحى الصبح على دعاء من شخص بتحبه".





من ناحية أخرى، تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "بـ100 وش"، بأحد فنادق مدينة نصر، والتى تجمع بينها وبين الفنان آسر ياسين الذى يشاركها فى بطولة المسلسل، كما يواصل مخرج العمل مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة أول بأول، ويعرض العمل طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة.

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وشهدت أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل، التحقيق مع "نجلاء" دنيا ماهر وإنكارها كل التهم التى وجهها أقارب عم غزال لها وسرقة 20 مليون جنيه، وبعد خروجها يراقبها "سامح" الموظف المرتشى محمد عبد العظيم ويسألهم عن مكان "فتحى" مصطفى درويش بعد أخذ منه مليون جنيه بجانب أموالها.

وفى المشهد الثانى، يجتمع كل أفراد عصابة "عمر" آسر ياسين وسكر "نيللى كريم"، وينجحون فى عملية النصب الثالثة لهم من خلال تأجير مكان وبيع 10 سيارات مضروبة ويحصلون على أموال كثيرة مما جعل جميع أفرد العصابة في حالة سعادة لتبلغهم "سكر" نيللى كريم عن تفكيرها لعملية نصب جديدة ويخططون لها.

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث.