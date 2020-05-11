شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة دعم لـ يسرا على السوشيال ميديا بعد تألقها فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" والتى فقدت فيها النجمة يسرا ابنها الوحيد هشام "خالد أنور" قلبت الموازين وجعلت العمل يتصدر الترند لأكثر من مرة ويخطف الأنظار على جميع منصات التواصل الاجتماعى، حيث تزداد الرسائل التى يوجها الجمهور إلى النجمة يسرا وإلى فريق عمل المسلسل.

وجاءت التعليقات "خيانة عهد ويسرا حاجة جامدة.. وجعتينا فى المسلسل.. خلصنا المناديل.. أنا وماما بنخطف المناديل من بعض.. خيانة عهد هو فى كدة.. وجعتى قلوبنا يا يسرا.. العدل جروب عامل ملحمة اسمها خيانة عهد.. احنا لازم نفتخر أن عندنا نجمة زى يسرا.. أحسن مسلسل بجد خيانة عهد.. بحبك يا يسرا".

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته كل من: شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.