تراند اليوم : من حفر حفرة لأخيه.. مصور رامز يسقط مع منة عرفة في مقلب المياه

وفي نهاية المقلب وبعد سقوط منة عرفة في مياه رامز، انقلب السحر على الساحر، حيث سقط مصور البرنامج، ليقع الاثنان في نفس المقلب.
ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، بالإضافة إلى مشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يظهرون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.
وقد حسم القضاء المصري أمر الدعاوى المرفوعة ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي تطالب بوقف بثه.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBCخلال شهر رمضان.