عماد حمدي يحصد جائزة الرؤية الفنية الموسيقية من أمريكا

تنظم مؤسسة اكاديمي للموسيقى العالمية حفلها السنوي لتكريم افضل الموسيقيين حول العالم بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .

كان من المقرر هذا العام أن يقام الحفل يوم 24 ابريل الماضي ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ووصول عدد الاصابات بالولايات المتحدة الى اكثر من مليون وثلاثمائة مصاب.

وقررت ادارة الاكاديمي تكريم الفنانين الكترونيا عبر الفيديو كونفرانس واستطاع عازف الجيتار المصري الدكتور عماد حمدي حصد جائزتين الاولى لقب "فنان العام" (2019 Artist Of The Year ) في مجال الموسيقى الكلاسيكية وجائزة الرؤية الفنية ( 2020 Artist Vision Award )

وخلال الحفل الالكتروني والذي قدمه كلا من: المطرب الامريكي سترايكر نجمي رئيس مؤسسة اكاديمي وعازفة البيانو الامريكية سافاير جايل الرئيس التنفيذي لعمليات المؤسسة وقد اعلنا فوز العازف المصري عماد حمدي



وبدأت سافاير كلمتها وقالت: والآن نأتي إلي جزء في منتهي الخصوصية في احتفاليتنا بجائزة الرؤية الفنية لعام 2020 وهي الجائزة التي تمنح مرة واحدة فقط في تاريخ "أكاديمي ميوزيك اوورد" وتمنح للفنان الذي يتميز بموهبة استثنائية وأصالة ورؤية متميزة بجانب الإبداع والخبرة في مجال الموسيقى.

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ثم اعلن سترايكر اسم الفائز وقال: من دواعي سرور "أكاديمي ميوزيك أوورد" أن تقدم هذه الجائزة للفنان "عماد حمدي"، وتلى ذلك إذاعة جزء من حفل موسيقي له من داخل دار الاوبرا المصرية

وخلال الحفل ارسل عازف الجيتار عماد حمدي رسالة مصورة لإدارة الاكاديمي جاء فيها: أنا عازف الجيتار المصري عماد حمدي، يسعدني وجودي هنا .. شكرا جزيلا للترشيح، لقد

كانت رحلة شاقة وطويلة مليئة بالعمل الجاد والتضحيات والعطاء لأكون عازف جيتار محترف، وتتلخص قصتي في الوصول للعالمية في تأثير الظروف الحياتية والمجتمعية التي مررت بها وكيف طوعتها إرادتي، لتحويل حلم أن أصبح فنان محترف إلى حقيقة واقعة.

واختتم عماد كلمته: هدفي الرئيسي عام 2020 هو تقديم مزيد من الفن الهادف للعالم وتشجيع الأولاد والبنات لتعلم الموسيقى في سن مبكرة، شكرا للجميع.



الجدير بالذكر ان العازف المصري عماد حمدي هو اسم لامع في عالم الجيتار وهو يتمتع بسمعة عالمية كبيرة كما صنفته الصحافة الموسيقية ضمن أحسن عازفي الجيتار في العالم، قد فاز بجوائز "أكاديمي أوورد" العالمية الشهرية من أمريكا ست مرات خلال عام 2019 في مختلف أنواع الموسيقى منها: الكلاسيكية والأوركسترالية واللاتينية والشعبية ، وبحسب مجلس ادارة أكاديمي والذى أقر بالإجماع أن الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عماد حمدي تمثل مساهمة مهمة في تنوع وتطوير المجتمع الموسيقى العالمي مما جعله يتأهل وبقوة للفوز بجائزة "فنان العام".