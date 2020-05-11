شاهد.. هيفاء وهبي تعلق على أداء يسرا في "خيانة عهد"

أشادت الفنانة هيفاء وهبي بأداء الفنانة القديرة يسرا في مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، والذي يعرض عبر أحد القنوات الفضائية.
نشرت هيفاء مقطع من المسلسل عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" وعلقتعليه بـ "سقفة" على أداء يسرا في المشهد.
يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيامقمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.
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