هكذا زفّت الراقصة دينا غادة عبد الرازق للمرة 12

زفّت الراقصة دينا الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زينيتا مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" بعد إعلان خبر زواجهما. وقامت دينا بالزفة في كواليس تصوير المسلسل وسط تصفيق طاقم العمل، حيث غنت دينا ورقصت فيما مشىت غادة مع زوجها بين الحاضرين. Advertisements وكانت غادة فد أعلنت قبل أيام عن خبر زواجها من هيثم وصرحت أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

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