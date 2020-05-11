أثارت تصريحات الفنان صبري فواز الجدل، خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، والخاصة بالفنان محمد صبحي عندما قال: «مبحبوش»، على محرك البحث جوجل. وقال صبري فواز، إنه لا يرحب بالعمل مع محمد صبحي في أي عمل فني، بسبب تصرفات الفنان محمد صبحي مع زملائه في الوسط الفني، والتي تتسبب في خلق شعور بعدم المحبة. وأضاف فواز: «أنا مبحبش محمد صبحي على المستوى الفني والمستوى الشخصي بسبب مواقف أعرفها عنه. وبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» يعرض يومياً خلال شهر رمضان عبر قناة «القاهرة والناس» الساعة 6. 45 مساءً. يذكر أن برنامج «شيخ الحارة» كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل «وهبة» إلى قناة ON. Advertisements شاهدي الفيديو :

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كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز بكل جرأة: مش بحب محمد صبحي على المستوى الشخصي والفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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