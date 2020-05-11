عمرو اديب يحرج غادة عبد الرازق: "هو فيه جواز في رمضان".. والفنانة تجيب

سأل الإعلامي عمرو أديب الفنانة غادة عبدالرازق عن زواجها من مدير التصوير، هيثم زنيتا قائلاً: «أخبار الجواز إيه؟» لترد الفنانة: «حلو جداً».

وكرر عمرو أديب سؤاله خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» قائلاً: «الجواز حصل في رمضان؟» لتجيب الفنانة: «كتب كتاب بس في رمضان».

ولفتت إلى أنها كانت تربطها قصة حب بزوجها منذ فترة بعيدة ثم تفرقا ثم تجدد الحب منذ 8 أشهر.

وتابع عمرو أديب: «واخد امرأة جميلة وهو إللي كسبان»، لترد الفنانة ضاحكة: «شكراً»

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق قد أعلنت عن عقد قرانها على مدير الإنتاج «هيثم زنيتا»، والذي يتولى إدارة إنتاج مسلسل «سلطانة المعز» الذي يعرض حالياً على الشاشات الفضائية.

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