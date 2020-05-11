في دراما رمضان.. تجاعيد الفنانين تتفوّق على عمليات التجميل في الأداء والتمثيل

مع بدء ماراثون رمضان الدرامي شهد الكثير من الأعمال الدرامية ظهور عدد من الفنانات والفنانين، الذين اعتمدوا على عمليات التجميل، وبعض التقنيات التجميلية لكي يستعيدوا جمالهم ويبقوا على شبابهم، ولكن أثرت هذه العمليات على أدائهم وقدرتهم على التعبير عن انفعالات الشخصية ومشاعرها.

ووسط هؤلاء المعتمدين على عمليات التجميل وتقنيات الفيلر والبوتكس، حرص فنانون آخرون على ترك ملامحهم على طبيعتها دون أى تدخل تجميلي، وساعد هذا على جعل أدائهم لشخصياتهم في أعمالهم الدرامية يبدو طبيعيًا وغير مصطنع، وزادت التجاعيد وآثار الزمن من مصداقيتهم ومن هؤلاء الفنانين:

إنعام سالوسة

في مسلسل الفتوة، تجسد الفنانة إنعام سالوسة شخصية والدة ياسر جلال وزادت آثار الزمن وتقدم العمر من مصداقية أدائها وجعلتها مميزة كعادتها.

ويشارك في بطولة مسلسل الفتوة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم ياسر جلال ومي عمر، وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر، ورياض الخولي وأحمد خليل، وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح، وليلى أحمد زاهر ومها نصار، وهو من سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي.

ماجدة منير

في أكثر من حلقة من حلقات مسلسل الاختيار ظهرت الفنانة ماجدة منير في شخصية والدة إرهابي ترعى أبناءه الصغار أثناء انشغاله في العمل الإرهابي، وبالرغم من أنها لم تظهر كثيرًا إلا أن ظهورها كان مؤثرًا نظرًا لأدائها المتقن وأيضًا لملامحها التي ساهمت في اقتناع الجمهور بتمثيلها.

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أحمد فؤاد سليم

بالرغم من علامات الزمن المحفورة على وجه الفنان أحمد فؤاد سليم إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على أدائه في مسلسل الاختيار في دور والد الشهيد أحمد صابر منسي، بل على العكس زاد من اقتناع الجمهور به ومنحه مزيداً من المصداقية.

أحمد خليل

تألق الفنان أحمد خليل في مسلسل الفتوة في شخصية المعلم صابر شديد، فتوة الجمالية، وذلك بملامح طبيعية لم تخل من التجاعيد والمصداقية في الأداء، والقدرة على التعبير عن الشخصية وانفعالاتها ومشاعرها.

ناهد رشدي

بالرغم من ظهورها في مشاهد قليلة في مسلسل الاختيار إلا أن الفنانة ناهد رشدي التي تجسد شخصية والدة الشهيد أحمد منسي، تركت ملامحها طبيعية دون أي تدخل جراحي أو تجميلي وهو ما جعلها أقرب في أدائها إلى قلوب المشاهدين.