فنان أغنية بنت الجيران: كنت ببيع شرائط وكتب دينية وغنائية في الكباريهات

كشف المطرب عمر كمال، صاحب أغنية «بنت الجيران» أنه كان يبيع الشرائط والكتب الدينية بمدينة السويس قبل شهرته ودخوله مجال الفن
وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»، أنه مازال محتفظاً بهويتة الدينية والتزامه، حيث لا يترك فرضاً إلا ويصليه، كما أن دخوله الكباريهات لم يلوثه.
وأوضح أنه يؤدي عمله في أي مكان سواء كباريه أو ديسكو، ويخرج منه دون أن يرتكب أي أخطاء من أي نوع، فهو يقدم الشيء الذي يحبه فقط دون الوقوع في أي معصية
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