محمد عبده في فيديو مع متنبئة لبنانية تحتضنه يثير الجدل

ظهر الفنان محمد عبده بفيديو فاجأ الجمهور وهو برفقة المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث بدت ليلى وهي تحتضنه. وقد نشرت صفحة "هيئة المشاهير" على حسابها في منصة "تويتر" مقطع فيديو جمع محمد عبده بعبداللطيف، والتي ظلت تحتضنه حتّى نهاية الفيديو، وقبّلته على رأسه مما أثار جدلًا واسعًا. Advertisements وظهر محمد عبده، جالسًا على أريكة، فيما تظهر عليه معالم السمنة بشكل مبالغ فيه، وتحدث مشيدًا بطبخ ليلى عبداللطيف، موجهًا تحية إلى والدتها بعد أن سأل عن اسمها، قائلًا: "صبحك الله.. كل سنة وأنتِ بخير، ونحن مستنيين تجينا وتشرفينا ونتعرف عليكِ".

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