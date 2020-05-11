أديل تكشف عن سر خسارة وزنها... هذا الرجل هو السبب!

فاجأت النجمة أديل الجمهور بظهورها في حفل عيد ميلادها الثاني والثلاثين حيث بدت رشيقة ونحيفة جدًا بعد أن خسرت الكثير من وزنها.



وقد كشفت "أديل" عن السر وراء خسارة وزنها وهو أنها حصلت على المساعدة من المدرب المتخصص باللياقة البدنية هارلي باسترناك الذي سبق ودرّب ريهانا وكاتي بيري وليدي غاغا.

أديل بعد أن خسرت وزنها

وكانت أديل قد حصلت على العديد من المساعدات من أصدقائها المشاهير في وسط هوليوود من أجل الوصول إلى الوزن المثالي لجسدها فكان فقدان الوزن.

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كما أستأجرت أديل طاهيًا خاصًا شخصيًا بناءً على توصية من صديقتها نجمة هوليوود كاميرون دياز، حيث أنها اتبعت نظامًا غذائيًا خاصًا يشمل على ثلاث عصائر خضراء ووجبة واحدة يومياً لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

المدرب هارلي باسترناك

وصرّح مصدر مقرّب من أديل وقال: "تشعر بأنها رائعة في الوقت الحالي بسبب خسارة وزنها وقيامها بالكثير من الأشياء لكنها تتلقى أيضًا نصائح من هارلي"، وتابع المصدر: "أخبرتها ليدي غاغا كيف أن هارلي رائع في التدريب وهذا ما اقنع أديل بالتواصل معه".