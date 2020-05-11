انتشر فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري وهي تغني أغنية "رجب خذ صاحبك عني" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، ضمن فقرة في برنامج "عيش اللحظة"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي.
البرنامج تم عرضه في العام 2017، وذلك قبل ارتباط ياسمين صبري برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفا، حيث حلّت ياسمين ضيفة على البرنامج.
من ناحية اخرى تكلمت صبري خلال هذه الحلقة عن عملها في محل لبيع الألماس قبل بداية مشوارها الفني فربط المشاهدون ذلك بمهنة هيفا وهبي قبل الشهرة فكانت تعمل أيضًا في محل للمجوهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ياسمين صبري تغني للفنانة هيفا وهبي وتتحدث عن مهنتها قبل الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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