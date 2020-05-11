شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس شباب الباحة يطلق برنامج "فوانيس باحتنا" الثقافي الثاني والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 اطلق مجلس شباب منطقة الباحة اليوم, فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا الثقافي الثاني", وذلك امتداداً لحملة نسعدكم في بيوتكم. وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران أن البرنامج يأتي بالشراكة مع فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة, ويستمر لمدة 10 أيام. وأكد أن برنامج "فوانيس باحتنا" يعود بحلته الجديدة في عامه الثاني على التوالي بصورة افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي, حيث سيتم تقديم عدد من ورش العمل المتنوعة, ومعارض للتصوير الضوئي, والفنون التشكيلية, والخط العربي, وذلك من أجل إبراز وإظهار مواهب المجتمع بالمنطقة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس شباب الباحة يطلق برنامج "فوانيس باحتنا" الثقافي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.